Мишустин: ВВП России вырастет на 1,3% в 2026 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ВВП России растет лучше, чем в некоторых странах, которые отказались от сотрудничества с ней. Он спрогнозировал рост показателя на 1,3% в следующем году, сообщает РИА Новости .

По словам Мишустина, за 7 месяцев 2025 года ВВП России увеличился на 1,1%. Проект бюджета предполагает, что показатель вырастет на 1,3% в следующем году.

Также премьер-министр на заседании правительства РФ рассказал о повышении минимального размера оплаты труда с января 2026 года. Он отметил, что МРОТ увеличат более чем на 20%. Он составит 27 093 рубля.

Ранее Минфин внес в правительство проект бюджета страны на 2026–2028 годы. Также он предложил с 2026 года увеличить НДС с 20% до 22%.

