Минфин РФ предложил увеличить НДС до 22% с 2026 года

Российский Минфин планирует в 2026 году поднять НДС сразу на 2 процентных пункта — до 22%. Сейчас налог на добавочную стоимость установлен на уровне 20%, сообщает РИА Новости .

Данная информация содержится в проекте бюджета РФ на 2026–2028 годы, внесенном министерством в правительство.

Согласно документу, льготную ставку для социально значимых товаров намерены сохранить на уровне 10%. Она распространяется на большое количество продовольственных и детских товаров, лекарственных препаратов, изданий периодической печати и книг, а еще на племенных сельхозживотных.

Кроме того, с 2026 года также предлагается понизить порог по доходам, при достижении которого бизнесу необходимо заплатить НДС. Сейчас он составляет 60 млн рублей, а снизить его хотят до 10 млн рублей.

