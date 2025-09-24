В Минфине раскрыли, на что РФ будет тратить деньги из бюджета в ближайшие 3 года

Министерство финансов РФ внесло в правительство проект бюджета страны на 2026-2028 годы. Также предложены поправки в бюджет 2025-го, сообщает РИА Новости .

Запланированные в новом бюджете средства дадут возможность обеспечить российские войска военной техникой и модернизировать оборонно-промышленный комплекс. Стратегическим приоритетом является обеспечение возможностей обороны и безопасности государства, а также поддержка солдат ВС РФ, участвующих в спецоперации, отметили в Минфине.

Более 1 трлн рублей дополнительно отправят на здравоохранение за 6 лет. Около 900 млрд рублей заложено в проекте бюджета на национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Примерно 50 млрд направят на ремонт детсадов с 2026 по 2028 годы. Около 70 млрд рублей заложено на ремонт общежитий университетов. Более 290 млрд рублей потратят на финансирование капремонта школ.

Также Минфин предложил с 2026 года увеличить НДС с 20% до 22%. Еще намерены уменьшить с 60 до 10 млн порог по доходам, при достижении которого предпринимателю нужно платить НДС.

Кроме того, в проект бюджета заложили новую выплату для семей. Ее могут получить родители, у которых двое и более ребят. На нее и программу материнского капитала заложили на 3 года около 1,8 трлн рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.