Согласно данным торгов в начале недели, мировые цены на нефть снижаются почти на 4,5%, несмотря на удар Израиля по иранским военным объектам в ночь на субботу, сообщает РИА Новости .

На 7:47 по московскому времени цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 4,39% (72,32 доллара за баррель). Декабрьские фьючерсы на WTI снизились на 4,57% (68,5 доллара за баррель).

Израиль в качестве одной из целей для атак выбрал базу запуска баллистических ракет в Иране. Страна не стала атаковать и нефтяные объекты.

Новый этап напряженности между Ираном и его партнерами на Ближнем Востоке, с одной стороны, и Израилем — с другой, вызвал скачок цен на нефть в начале октября. За несколько дней стоимость нефти увеличилась примерно на 10% — существенно больше, по сравнению с предыдущими эскалациями конфликта.