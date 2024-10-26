Sky News Arabia: Израиль атаковал базу запуска ракет в Иране

сегодня в 05:09

Израиль в качестве одной из целей для атак выбрал базу запуска баллистических ракет в Иране, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

«Одно из мест, на которые был направлен израильский ответ, является военной базой для запуска баллистических ракет», — сказано в сообщении.

Ночью в субботу Израиль нанес удары по Ирану. Сообщалось, что были атакованы только военные цели. Ядерная и нефтяная инфраструктура не пострадали.

Информации о пострадавших жителях Ирана также нет.