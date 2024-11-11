«Мир» подключили к платежной системе Ирана

Российскую платежную систему «Мир» официально подключили к иранской Shetab. Благодаря этому у иранцев появится возможность пользоваться своими картами для съема наличных рублей в банкоматах РФ, а россияне в перспективе смогут обналичивать деньги со своих карт в Иране, сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентство Tasnim.

«Несколько минут назад в присутствии главы ЦБ российская платежная система „Мир“ была официально подключена к иранской банковской сети Shetab», — говорится в статье.

На следующем этапе проекта граждане России смогут снимать наличные в Иране со своих карт «Мир». Ожидается, что на третьем этапе проекта иранскими картами Shetab можно будет расплачиваться в российских магазинах.

Ранее оператор карт «Мир» разработал аналог Apple Pay для iPhone.

