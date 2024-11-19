Минтруд России предложил активнее вовлекать пожилых в экономику

Минтруд РФ опубликовал Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения в России до 2030 года. В документе предлагается активнее вовлекать пожилых людей в развитие экономики страны, сообщает «Коммерсант» .

Стратегия обозначает долгосрочные цели правительства в отношении граждан старше 55 лет. В 2024 году их численность от населения России пересекла порог в 30%. При этом доля граждан старше трудоспособного возраста — женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет — сократилась.

В документе Минтруд рассматривает граждан старшего поколения не только в качестве социальной группы, но и как экономических агентов. Ключевыми моментами реализации стратегии станут нацпроекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

Планы ведомства в перспективе повысят экономическую активность пожилых людей, которые смогут дольше сохранять свои рабочие места. Эти меры поддержат предложение труда на ближайшие годы, пока экономически активными не станут граждане, рожденные после 2010 года.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что нужно вовлекать молодежь и пенсионеров в рынок труда. По его словам, экономические препоны сняты и властям РФ нужно просто вовлечь людей, а где-то переобучить. Это очень большой ресурс для отечественной экономики.