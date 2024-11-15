Решетников: молодежь и пенсионеры хотят работать, это допресурс экономики

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметила, что нужно вовлекать молодежь и пенсионеров в рынок труда, передает корреспондент РИАМО.

«Вовлечение молодежи и старшего поколения — это также ресурс для рынка труда. Особенно учитывая принятые меры по индексации пенсий работающих пенсионеров. Многие из них хотят работать, а не сидеть дома», — сказал Решетников на II Съезде министров экономического развития субъектов страны.

По его словам, для молодежи и пенсионеров экономические препоны сняты и властям РФ нужно просто вовлечь людей, а где-то переобучить. Это очень большой ресурс для отечественной экономики.

Ранее министр заявил, что прогнозные ожидания по росту ВВП России в 2025 году находятся в пределах ранее объявленных значений, то есть 2,5%. Также в РФ наблюдают признаки начала охлаждения экономики.