В России ожидается рост ВВП в рамках объявленных параметров в 2,5%
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Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что прогнозные ожидания по росту ВВП страны в следующем году году находятся в пределах ранее объявленных значений, то есть 2,5%. Об этом сообщает ТАСС.
«Сейчас мы идем в рамках тех параметров, которые объявлены», — сказал министр в кулуарах бизнес-форма РФ и Танзании.
По его словам, сегодня в стране видят признаки начала охлаждения экономики. За ситуацией будут следить и анализировать ее, исходя из тех чисел, которые появятся в динамике экономики в текущем квартале.
Как подчеркнул Решетников, основной посыл, который власти РФ всегда дают, — важна своевременность решений по ключевой ставке, а не просто жесткость или мягкость политики Центробанка.
Министерство в сентябре повысило прогноз роста ВВП РФ в этом году с 2,8% до 3,9%, в следующем году — до 2,5% с 2,3%.