В России ожидается рост ВВП в рамках объявленных параметров в 2,5%

Решетников ожидает рост ВВП в РФ в рамках объявленных параметров в 2,5%

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что прогнозные ожидания по росту ВВП страны в следующем году году находятся в пределах ранее объявленных значений, то есть 2,5%. Об этом сообщает ТАСС .

«Сейчас мы идем в рамках тех параметров, которые объявлены», — сказал министр в кулуарах бизнес-форма РФ и Танзании.

По его словам, сегодня в стране видят признаки начала охлаждения экономики. За ситуацией будут следить и анализировать ее, исходя из тех чисел, которые появятся в динамике экономики в текущем квартале.

Как подчеркнул Решетников, основной посыл, который власти РФ всегда дают, — важна своевременность решений по ключевой ставке, а не просто жесткость или мягкость политики Центробанка.

Министерство в сентябре повысило прогноз роста ВВП РФ в этом году с 2,8% до 3,9%, в следующем году — до 2,5% с 2,3%.