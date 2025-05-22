Минсельхоз России прокомментировал резкое подорожание лука и капусты

В 2025 году в России увеличат площади для выращивания овощей открытого грунта. Это приведет к стабилизации цен в следующем сезоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

В России практически закончились запасы овощей. Это связано с высоким спросом и неурожайным 2024 годом.

В магазинах продается импортная продукция, которая поставляется из дружественных стран. Она и определяет цены на рынке.

Данные факторы повлияли на повышение стоимости капусты и лука. Овощи подорожали на 57-87%.

В Минсельхозе России отметили, что в целом рост цен на овощи меньше уровня продовольственной инфляции. Благодаря увеличению посевных площадей под овощами открытого грунта ситуацию можно стабилизировать.

Кроме того, в России работают над созданием и модернизацией овощехранилищ. По состоянию на начало текущего года эти мощности уже увеличились до 9,2 млн тонн. Благодаря этому можно будет хранить продукцию в больших объемах, а это приведет к уменьшению зависимости от импорта.

Ранее эксперты уже сообщали, что рост цен на овощи в России ускоряется по мере исчерпания запасов старого урожая. Отечественная продукция замещается более дорогим импортом.