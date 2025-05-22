Рост цен на овощи в России ускоряется по мере исчерпания запасов старого урожая

Повышенная динамика цен на продукты питания в настоящее время может объясняться комплексом причин, в частности, тем, что урожай в 2024 г. был хуже, чем в 2022-2023 гг., из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила РИАМО руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Так, по овощам, которые входят в борщевой набор, наблюдались потери урожая в прошлом году из-за негативных погодных условий, говорит она.

Согласно данным Росстата, урожай картофеля в прошлом году сократился почти на 12%.

«По-видимому, по мере исчерпания запасов старого урожая, в т. ч. по луку, капусте, рост цен на овощи ускоряется. Они замещаются более дорогим импортом», — сказала аналитик.

Еще один фактор — общий рост издержек в экономике, который сказывается на удорожании как овощей в открытом грунте, так и тепличных. Речь идет о росте затрат на электроэнергию, семена, транспорт, топливо, оплату труда, проценты по кредитам, отмечает Беленькая.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что лук и капуста резко подорожали за год. Цены на них выросли на 57-87%.