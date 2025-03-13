Минпромторг РФ спросил у бизнеса, какие санкции ему хотелось бы снять

Минпромторг РФ попросил представителей российских компаний составить список санкций, которые наиболее сильно повлияли на бизнес. Их снятия попытаются достигнуть на переговорах с Соединенными Штатами, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По словам собеседников издания, больше всего проблем вызвали ограничения, связанные с проведением платежей, и в энергетической сфере. Процедуры взаиморасчетов подорожали из-за увеличения цены транзакций и перевода денег через третьи государства.

Наиболее серьезной санкцией, по мнению собеседников Reuters, для российского бизнеса стал запрет на ведение расчетов в долларах.

Ранее в Сети появлялись публикации о том, что ЕС якобы собирается смягчить санкции против РФ. Однако выяснилось, что такие заявления ложные.