Минпромторг предложил повысить утильсбор на сельхозтехнику в пять раз в 2025 г

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства о повышении утилизационного сбора на сельхозтехнику в 5 раз в следующем году. В настоящее время соответствующий документ готовится к опубликованию, сообщает Forbes .

Согласно проекту постановления, с 2026 по 2030 год будет проводиться ежегодная индексация утильсбора на 15% по всем видам сельхозтехники.

Утилизационный сбор планируется повысить для сельскохозяйственной техники, которая производится в России и Республике Беларусь. Исключение в 2025 году сделают для сельскохозяйственных тракторов до 340 л. с.

При этом в ведомстве уверены, что повышение утильсбора не отразится на стоимости российской и белорусской сельхозтехники.

Ранее в России зафиксировали рост объемов изъятия у предприятий сданной в лизинг спецтехники. Всему виной сложности в обслуживании договоров, которые в первую очередь коснулись малого и среднего бизнеса.