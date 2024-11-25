Министр энергетики Молдавии Парликов обсудил долги с главой «Газпрома» Миллером

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов провел рабочую встречу с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером. Предметом разговора стала поставка природного газа в республику и ситуация с долгом компании «Молдовагаз», пишет РИА Новости .

«Отдельное внимание стороны уделили вопросу урегулирования задолженности АО „Молдовагаз“ перед „Газпромом“. В рамках обсуждения договорились продолжить консультации для поиска решений», — говорится в сообщении молдавского Минэнерго.

Парликов и Миллер также обсудили поставки газа в Молдавию, в том числе в Приднестровский район, после 1 января в контексте возможного прекращения транзита через Украину.

Осенью 2021 года «Газпром» согласился продолжить газовые поставки в Молдавию. Это произошло после переговоров с представителем Молдавии Андреем Спыну, занимавшим тогда пост вице-премьера. Условием заключения сделки была проверка задолженностей «Молдовагаза» в следующем году. Хотя Спыну позже получил должность министра инфраструктуры и регионального развития, к концу 2023 года он покинул свой пост.

Сегодня газовое сотрудничество между странами продолжается в ограниченном формате. Приднестровский регион получает 5,7 млн кубометров газа, взамен поставляя электроэнергию. Для обеспечения остальной территории страны молдавские власти используют два источника: накопленные резервы и закупки через компанию Energocom на спотовом рынке.