Минфин опроверг слухи о поднятии норматива продажи валютной выручки

Министерство финансов России опровергает распространившиеся в Сети слухи о возможных изменениях в правилах продажи валютной выручки экспортерами на фоне недавнего решения Центробанка приостановить валютные операции согласно бюджетному правилу, пишет РБК .

«Сейчас не обсуждается поднятие норматива продажи валютной выручки, наблюдаем за динамикой рынка», — заявили в пресс-службе Минфина РФ.

Президент России Владимир Путин выступил с успокаивающим заявлением 28 ноября, подчеркнув, что текущие изменения курса рубля обусловлены комплексом причин, в том числе сезонными факторами, и ситуация остается под надежным контролем, гражданам не следует беспокоиться на этот счет.

Аналитики ранее предполагали, что для стабилизации курса рубля могут быть ужесточены правила возврата и обмена валютных доходов от экспорта, но финансовое ведомство не рассматривает такой сценарий в качестве меры поддержки рубля.

В последние дни национальная валюта продемонстрировала значительное падение, достигнув отметок времен кризиса 2022 года. В ходе торгов 27 ноября российская валюта опускалась до критической отметки в 114 рублей за доллар. Согласно данным ЦБ РФ, на 29 ноября были зафиксированы следующие официальные курсы: американская валюта — 109,5 рублей, европейская — 116 рублей, китайская — 14,7 рублей.