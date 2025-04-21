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Минэкономразвития РФ сохранило прогноз по курсу доллара на конец 2025 года

Минэкономразвития России сохранило прогноз курса доллара на конец 2025 года. Он по-прежнему остается на уровне 98,7 рубля, сообщает РИА Новости .

Национальная валюта России укрепилась. Прогноз среднего курса в целом уменьшен до 94,3 рубля за доллар с 96,5 рубля, согласно прогнозу, сделанному в сентябре.

При расчете учитывался ряд параметров, среди которых стоимость нефти и торговый баланс. На рынке валют не исключены и колебания.

Минэкономразвития РФ ожидает, что в 2026 году курс доллара будет 100,2 руб., в 2027— 103,5 руб., в 2028 — 106 руб.

Ранее аналитик Александр Шнейдерман предупреждал, что падение доллара ниже 80 рублей может нанести серьезный удар по бюджету России. Важно понимать, что укрепление нацвалюты РФ может привести к уменьшению доходов от экспорта, поскольку большую часть налогов платят в валюте.