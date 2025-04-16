Аналитик Шнейдерман: падение доллара ниже 80 руб нанесет удар по бюджету России

Аналитик Александр Шнейдерман предупреждает, что падение доллара ниже 80 рублей может привести к серьезному удару по бюджету России. Эксперт объяснил опасность крепкого рубля, сообщает «Прайм» .

На этой неделе курс доллара опускался ниже 82 рублей. По мнению аналитиков, он вполне может дойти и до 80 рублей. Шнейдерман уверен, что такая ситуация может нанести удар по бюджету страны.

Он объяснил, что сильный рубль означает уменьшение доходов от экспорта, ведь большая часть налогов поступает в валюте. Также нефть может стать дешевле, а риск бюджетного дефицита во втором квартале вырасти.

По мнению аналитика, ситуация нестабильна. К середине года многое будет зависеть от корректировки бюджета правительством, переговоров с США и торговых войн на мировой арене.

«Крепкий рубль — не всегда хорошая новость. Экономике нужен баланс, а не резкие скачки», — заключил Шнейдерман.

Председатель комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России», гендиректор инвестиционной компании «ДИАЛОТ» Егор Диашов заявил, что курс восстановится во второй половине текущего года в диапазоне 95–100 рублей за доллар, более точный прогноз пока сделать сложно. В ближайшие месяцы можно наблюдать высокую волатильность рубля и динамику к ослаблению.