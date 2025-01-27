Миллионеры жалеют о том, что держали наличными слишком большую долю активов

Состоятельные инвесторы назвали своей главной ошибкой то, что они хранили слишком большую долю своих активов в наличных деньгах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования deVere Group.

В рамках проекта было опрошено 230 миллионеров, которые располагают инвестактивами на сумму от 1,5 млн долларов. 44% респондентов сожалеют о том, что слишком долго держали свои активы в свободных деньгах либо хранили их значительную долю в наличных.

Инвесторы верили в то, что этот способ хранения средств безопасен, однако впоследствии они признались, что допустили просчет. Они отмечают, что у наличных должна быть определенная доля в инвестпортфеле, однако она не должна быть большой. Это связано с процессами инфляции.

Кроме того, 31% опрошенных заявили, что принимали финансовые решения под влиянием эмоций. Они также назвали это ошибкой. Страх приводил к панической распродаже акций или покупке активов на пике спроса.

21% респондентов заявили, что принимали неудачных решения, основываясь на прошлой доходности того или иного актива. Рынки развиваются, стратегии меняются, потому старые фишки могут не принести положительных результатов.

Ранее Euroclear призвал не конфисковывать замороженные активы России. В компании считают, что они могут стать «элементом переговоров» о мирной сделке по Украине.