Милей: Аргентина готова к взаимной отмене пошлин с США

Президент Аргентины Хавьер Милей рассказал, что аргентинские власти готовы подписать двусторонний договор с США о взаимной отмене пошлин, сообщает РИА Новости .

По его словам, президент США Дональд Трамп угрозами пошлин борется за справедливую торговую систему.

Милей отметил, что целью этого документа является обеспечение доступа обеих стран к более качественным товарам и услугам на взаимовыгодных условиях и по справедливой цене.

Он также выразил мнение, что такое соглашение принесет выгоду обеим странам.

По результатам опроса, проведенного телеканалом CBS News в партнерстве с организацией YouGov, стало известно, что 75% американцев готовятся к увеличению цен в США в ближайшем будущем после введения новых импортных пошлин президентом Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых таможенных пошлин. Их доля составляла 10%. Однако позднее Трамп ввел увеличенные пошлины для ряда стран, в том числе для Китая. КНР не стала терпеть такое отношение и ввела зеркальные меры. Позднее Трамп исключил ряд товаров из-под влияния новых пошлин, после этого Китай призвал его сделать шаг шире и вернуться к нормальному диалогу.