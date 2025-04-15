Милей: Аргентина готова к взаимной отмене пошлин с США
Президент Аргентины Хавьер Милей рассказал, что аргентинские власти готовы подписать двусторонний договор с США о взаимной отмене пошлин, сообщает РИА Новости.
По его словам, президент США Дональд Трамп угрозами пошлин борется за справедливую торговую систему.
Милей отметил, что целью этого документа является обеспечение доступа обеих стран к более качественным товарам и услугам на взаимовыгодных условиях и по справедливой цене.
Он также выразил мнение, что такое соглашение принесет выгоду обеим странам.
По результатам опроса, проведенного телеканалом CBS News в партнерстве с организацией YouGov, стало известно, что 75% американцев готовятся к увеличению цен в США в ближайшем будущем после введения новых импортных пошлин президентом Дональдом Трампом.
Ранее сообщалось, что 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых таможенных пошлин. Их доля составляла 10%. Однако позднее Трамп ввел увеличенные пошлины для ряда стран, в том числе для Китая. КНР не стала терпеть такое отношение и ввела зеркальные меры. Позднее Трамп исключил ряд товаров из-под влияния новых пошлин, после этого Китай призвал его сделать шаг шире и вернуться к нормальному диалогу.