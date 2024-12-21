Mehr: Иран проведет деноминацию национальной валюты

Президент Ирана Масуд Пезешкиан внес на рассмотрение в парламент республики законопроект о финансовой реформе, согласно которой официальную валюту «иранский риал» заменят на «иранский туман», сообщает «Прайм» .

Как пишет иранское госагентство Mehr, Пезешкиан в срочном порядке в субботу представил законопроект иранскому парламенту, хотя инициирован и одобрен кабмином он был еще летом 2019 года.

«В парламент был внесен законопроект о реформе финансово-банковского законодательства страны, суть которого заключается в стирании четырех нулей с купюр национальной валюты и изменении финансовой системы», — говорится в публикации.

В статье отметили, что реформа призвана решить проблемы, связанные с постоянным ростом инфляции и снижением покупательской способности денег.

Из материала следует, что национальной валютой республики станет «иранский туман», который будет равен 10 тыс. старых риалов и 100 парсэ. В течение двух лет будет переходный период, когда можно будет использовать обе валюты для платежей.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что отношения страны с Россией не изменятся в случае заключения Тегераном «ядерной сделки» с европейскими государствами.