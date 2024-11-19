Посол Ирана: отношение страны с РФ не изменится, если Тегеран возобновит СВПД

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что отношения страны с Россией не изменятся в случае заключения Тегераном «ядерной сделки» с европейскими государствами, сообщает РИА Новости .

Как ранее сказал замглавы МИД страны Маджид Тахт-Раванчи, власти Ирана согласны на переговоры с Европой, касающиеся возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), но не собираются поддаваться давлению Запада против своих интересов.

«Нет, мы два соседа, и, конечно, мы нашли свой собственный способ работать вместе и из-за элемента соседства, и из-за общих подходов, которые есть у Ирана и России, мы работаем вместе», — ответил Джалали на вопрос, повлияет ли эта сделка на отношения Тегерана и Москвы.

По его словам, никакой зарубежный фактор не повлияет на рост сотрудничества и отношения Ирана и РФ.

На минувшей неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приезжал Иран. Он провел переговоры с руководством страны, а еще осмотрел объекты местной ядерной программы в Фордо и Нетензе, чтобы потом представить решение по поводу СВПД. Глава государства Масуд Пезешкиан при переговорах с Рафаэлем Гросси отметил, что Иран не делал и не планирует создавать ядерное оружие.

В 2015 году Британия, ФРГ, КНР, РФ, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, по ней со страны снимали санкции в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В 2018 году Штаты вышли из сделки, а Иран ответил заявлением о поэтапном сокращении своих обязательств по ней.