Медведев предрек Германии скорый экономический крах

Российский политик прокомментировал интервью главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля. Тот сказал, что «полного поражения в смысле капитуляции ядерной России» в рамках украинского кризиса можно не ждать.

Немецкий министр добавил, что конфликт на Украине, скорее всего, будет решен с помощью переговоров.

Медведев на это ответил, что Россия «с нетерпением ждет экономического краха Германии». По его словам, к этому приведет «глупая политика» Берлина.

Ранее Медведев отметил, что Россия не воспринимает порядок, основанный на правилах Запада. По его словам, страны Евросоюза прекрасно это понимают и видят.