Медведев предрек Германии скорый экономический крах
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Политика Берлина недальновидна, из-за этого Германию ждет скорый экономический крах, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.
Российский политик прокомментировал интервью главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля. Тот сказал, что «полного поражения в смысле капитуляции ядерной России» в рамках украинского кризиса можно не ждать.
Немецкий министр добавил, что конфликт на Украине, скорее всего, будет решен с помощью переговоров.
Медведев на это ответил, что Россия «с нетерпением ждет экономического краха Германии». По его словам, к этому приведет «глупая политика» Берлина.
Ранее Медведев отметил, что Россия не воспринимает порядок, основанный на правилах Запада. По его словам, страны Евросоюза прекрасно это понимают и видят.