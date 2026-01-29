сегодня в 21:16

Маткапитал на первого ребенка увеличится до 730 тысяч рублей с 1 февраля

С 1 февраля текущего года материнский капитал на первого ребенка увеличится почти до 729 тыс. рублей, второго и последующих детей — до 963,2 тыс. рублей. Всего правительство РФ на 5,6% проиндексирует более 40 соцвыплат, пособий и компенсаций, сообщает пресс-служба кабмина.

«Повышение коснется как новых сертификатов, так и остатков неиспользованных средств, выданных ранее», — говорится в сообщении.

Также почти до 28,5 тыс. рублей будет проиндексировано единовременное пособие при рождении ребенка, выплаты женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», — до 76,5 тыс. рублей.

Кроме того, индексация коснется выплат ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России, Героям Труда, чернобыльцам, инвалидам всех групп и др.

Для индексации всех мер господдержки оформление заявлений не требуется. Процедура пройдет автоматически.

С 1 февраля 2026 года материнский капитал будет проиндексирован на уровень инфляции за 2025 год. Какими станут новые суммы, в каких случаях остаток маткапитала увеличат и что нужно делать получателям, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.