Масштабная релокация: как США превратили Китай в великую промышленную державу

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Ильяс Зарипов заявил, что именно Соединенные Штаты помогли Китаю стать великой промышленной державой, пытаясь снизить издержки при производстве товаров, сообщает газета «Взгляд» .

«США всерьез стали задумываться о релокации своей промышленности в 1980-х годах. Стимулом к этому стала необходимость снижения издержек при производстве товаров, прежде всего на трудовые ресурсы, а также усиленные экологические требования властей США, влекущие дополнительные расходы», — сказал Зарипов.

Он подчеркнул, что перенос американской промышленности в Китай был сознательной политикой Вашингтона. Власти США были уверены, что удержат мировое превосходство, а загрязняющие окружающую среду заводы могут работать за океаном, но под контролем американских управленцев.

По словам эксперта, американские корпорации пришли в Китай из-за низкой стоимости рабочей силы и реформ руководителя КНР Дэн Сяопина, признавших частную собственность, защитивших права инвесторов и гарантировавших вывод средств. Вслед за американскими компаниями в Китай последовали и европейские производители.

Благодаря этому в КНР начала развиваться легкая и тяжелая промышленность, а также металлургия, производство техники и оборудования, станкостроение, машиностроение, а затем и высокотехнологические производства. При этом США получили дешевые китайские товары, сделанные по американским стандартам.

Доцент отметил, что Китай в свою очередь получил крупнейшие инвестиции в экономику и развитие инфраструктуры в стране. Еще Пекин получил огромные налоговые отчисления от иностранных компаний, повышение квалификации китайских работников и доступ к западным технологиям.

Как рассказал Зарипов, Китай продолжает демонстрировать высокие темпы экономического роста, превышающие мировые показатели. США способствовали становлению КНР как сильного промышленного конкурента со значительным политическим влиянием.

Ранее президент США Дональд Трамп повысил пошлины в отношении Китая до 125% из-за «недостатка уважения к мировым рынкам». В ответ Китай вводит новые таможенные пошлины на импортируемые товары из США, увеличивая их с 84% до 125%.