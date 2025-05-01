Маск назвал ложной статью газеты WSJ о том, что в Tesla ищут нового гендиректора

Миллиардер и глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск назвал ложной статью Wall Street Journal о том, что в американский производитель электромобилей Tesla ищут нового генерального директора, пишет ТАСС .

«Это грубейшее нарушение этики, что WSJ опубликовал заведомо ложную статью, не став включать в нее однозначное опровержение от совета директоров Tesla!», - заявил Маск.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что совет директоров Tesla начал поиск преемника Маска на посту генерального директора автокомпании. Они мотивировали данное решение снижающейся стоимостью акций компании и недовольством ее инвесторов «фокусом Маска на Белом доме».

Согласно итогам первого квартала 2025 года, компания Tesla сократила поставки почти на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.