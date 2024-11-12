Mash: ФНС заблокировала счета организаций Хабиба Нурмагомедова

Федеральная налоговая служба произвела блокировку счетов двух компаний бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В них спортсмен числился учредителем, сообщает Mash .

Счета заблокировали у ООО «Музей футбольного мяча» и у «Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив». Скорее всего, такие санкции ФНС ввела из-за ошибок в документах и сведениях в деятельности фирм.

Так, в 2021 году фонд скрыл информацию о лицах, которые его создали. При этом музеем Нурмагомедов управлял с помощью некоммерческой организации.

Ранее экс-чемпион UFC погасил долг перед ФНС на сумму 302 млн рублей. Это произошло после того, как дом в Дагестане и элитный автопарк Нурмагомедова арестовали.