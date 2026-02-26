Маркетолог назвала подработки без опыта с зарплатой 20–30 тыс в месяц

Директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова сообщила, что при работе по выходным без опыта можно зарабатывать 20–30 тыс. рублей в месяц. Зимой и весной доход по таким вакансиям выше, сообщает Газета.ru .

По словам Ларионовой, в зимне-весенний период компании предлагают больше смен и повышенную оплату. В среднем заработок по сравнению со «спокойными» месяцами увеличивается примерно на 30%.

«Сейчас на рынке наблюдается большой спрос на сборщиков со сдельной оплатой. Заработать можно 1,5–2 тысячи за 4–6 часов в Москве без опыта», — рассказала Ларионова.

Она уточнила, что обычно требуется медкнижка, расходы на которую нередко компенсируют. Пекари и повара в продуктовом ретейле могут получать от 3,5 тыс. рублей за смену после краткого бесплатного обучения и оформления медкнижки.

Эксперт отметила, что цифровые платформы позволяют оформить занятость за один день без визита в офис. После обучения и подачи документов исполнителю становятся доступны заказы.

«При наличии стабильного интернета можно подработать оператором кол-центра. Длинные смены около 10 часов оплачиваются от 2500 рублей», — добавила Ларионова.

Курьеры в Москве за смену в выходные зарабатывают в среднем 7–8 тыс. рублей. По оценке эксперта, при работе преимущественно по выходным дополнительный доход составляет 20–30 тыс. рублей в месяц, а при коротких сменах в будни может превышать 30 тыс. рублей.

