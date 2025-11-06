сегодня в 14:28

Максимальная процентная ставка по вкладам в банках России снизилась до 15,37%

По итогам III декады октября текущего года, максимальная процентная ставка по вкладам в топ-10 российских банках снизилась до 15,37%, сообщается на сайте Центробанка РФ.

При этом в I декаде октября показатель составлял 15,46%, а во II декаде — 15,45%.

Регулятор отметил, что во время исследования учитывались максимальные процентные ставки по депозитам в российских рублях десяти крупнейших кредитных организаций, привлекающих наибольший объем вкладов от физлиц.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на сегодняшний день существенного переукрепления рубля нет.

