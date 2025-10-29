Набиуллина заявила, что существенного переукрепления рубля нет

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на сегодняшний день существенного переукрепления рубля нет, сообщает РИА Новости .

«Стабильный сильный рубль — это стабильная сильная экономика», — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что курс российской валюты волатильный, поэтому анализировать динамику только за один год не совсем корректно. В текущем году курс укрепился на 10%, но в 2024-м произошло его ослабление на тот же процент.

Глава Центробанка добавила, что если рассматривать изменения курса с 2022 года, то можно заметить, что в целом он скорее ослабел на 20%. Таким образом, говорить о значительном укреплении рубля не приходится.

Ранее Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки будет идти весь следующий год. При этом регулятор считает, что в стране нужно побыстрее завершить период высокого роста цен.

