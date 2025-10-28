Набиуллина: цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что цикл понижения ключевой ставки будет идти весь следующий год, при этом регулятор считает, что в стране нужно побыстрее завершить период высокого роста цен, сообщает ТАСС .

«С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки, за четыре месяца мы ее снизили на 4,5 п. п.», — напомнила Набиуллина.

По ее словам, все решения по ключевой ставке исходят из того, что в РФ необходимо как можно быстрее завершить период высокого роста цен и не допустить переохлаждения экономики.

Ранее Набиуллина отметила, что рост дефицита бюджета выше базового сценария приведет к ограничениям в вопросе возможностей понижения ключевой ставки в дальнейшем.

