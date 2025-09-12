Набиуллина: рост дефицита бюджета приведет к ограничению в снижении ставки

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что рост дефицита бюджета выше базового сценария приведет к ограничениям в вопросе возможностей понижения ключевой ставки в дальнейшем, сообщает пресс-служба Банка России.

В своем заявлении по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ Набиуллина отметила, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают. При этом важным фактором остается спрос со стороны госсектора.

«В нашем базовом сценарии мы рассчитываем, что влияние госрасходов в этом году будет дезинфляционным. Однако пока оно не проявилось. Если дефицит бюджета будет выше, чем заложено в нашем базовом сценарии, мы будем ограничены в своих возможностях снижать ключевую ставку», — заявила Набиуллина.

Центробанк 12 сентября ожидаемо и уже в третий раз снизил ключевую ставку. В этот раз на 1 процентный пункт — до 17% годовых. Как снижение ключевой ставки отразится на экономике, бизнесе, ценах и курсе рубля, читайте в материале РИАМО.