Макрон дал поручение Минфину просчитать изъятие замороженных активов РФ
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Французский президент Эммануэль Макрон дал поручение Минфину страны просчитать последствия изъятия активов РФ, которые были заморожены. Однако пока вопрос отъема средств не стоит, рассказала официальный представитель правительства Франции Софи Прима в эфире Sud Radio. Об этом сообщает РИА Новости.
Последствия изъятия российских активов будут изучать детально. Такое предложение действительно весьма заманчиво, ведь во Франции заморожено 230 млрд долларов, принадлежащих РФ.
При этом в Париже боятся, что изъятие российских активов окажет негативный системный эффект на экономику государства. Дело в том, что во Франции держат свои активы разные страны. Неизвестно, что они подумают, если средства у России все же отберут.
Ранее Макрон согласился разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным, но только в случае, если партнеры дадут согласие на это.