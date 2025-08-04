Майнер, выбросивший 8 тыс биткоинов на свалку из-за любимой, перестал их искать

Майнер, который выбросил 8 тыс. биткоинов на свалку из-за возлюбленной, перестал искать жесткий диск. Он утратил носитель в 2013 году, по нынешнему курсу активы на его криптокошельке стоили бы 950 млн долларов или более 76 млрд рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пользователя Crypto Rover в социальной сети Х.

Британец Джеймс Хауэллс более 11 лет искал жесткий диск с биткоинами на свалке. Он по ошибке выкинул носитель с 8 тыс. биткоинов на мусорку в Нью-Порте в британском Уэльсе.

На момент потери жесткого диска, криптовалюта стоила 520 млн рублей. В августе 2025 года сумма выросла до 76 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме осенью планируют рассмотреть законопроект об окончательном запрете на применение криптовалюты для оплаты в РФ. Если инициативу поддержат, с января 2026 года за подобные операции физлиц будут штрафовать на сумму до 200 тыс. рублей, а юридических до 1 млн рублей. При этом цифровые активы правонарушителей планируют конфисковывать.