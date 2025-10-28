«Лукойл» хочет продать международные активы из-за санкций

сегодня в 08:47

Российская компания «Лукойл» заявила, что планирует продать свои иностранные активы из-за введения несколькими странами санкций в отношении нее, сообщает «Царьград» .

Компания хочет продать активы в соответствии с лицензией OFAC на сворачивание деятельности. При необходимости «Лукойл» может подать заявку, чтобы продлить срок действия лицензии для обеспечения бесперебойной работы зарубежных активов.

23 октября американский Минфин заявил, что вводятся очередные санкции. Они направлены против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

СМИ ранее писали, что решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл» стало неожиданностью для его ближайших советников.

