Louis Vuitton потерял 1,1 млрд рублей в России

Убытки терпят и другие компании — Chanel, Hermes, Gucci, Christian Dior и Prada. Многие ждут послабления санкционной политики, чтобы вернуться в Россию. Тем временем ООО «Луи Вюитон Восток» теряет огромные деньги.

Компания была зарегистрирована давно — в 2002 году. В 2022 году ООО потеряло 950 млн руб., в 2023-м — уже почти 1,5 млрд руб., а в прошлом году потери составили 1,1 млрд руб.

На родине за работу в РФ Louis Vuitton может получить не только штрафы, но и реальные уголовные сроки для сотрудников. При этом платить аренду и налог за собственные магазины приходится. У Louis Vuitton двухэтажный особняк площадью около 1,5 тыс. кв. м.

Модный дом Louis Vuitton принял решение не продлевать договор аренды с Центральным универсальным магазином (ЦУМ) в Москве. Договор между сторонами действовал до конца прошлого года.