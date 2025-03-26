Louis Vuitton потерял 1,1 млрд рублей в России
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Французский дом моды Louis Vuitton теряет космические суммы в России. В 2024 году убыток компании составил 1,1 млрд рублей, сообщает Mash.
Убытки терпят и другие компании — Chanel, Hermes, Gucci, Christian Dior и Prada. Многие ждут послабления санкционной политики, чтобы вернуться в Россию. Тем временем ООО «Луи Вюитон Восток» теряет огромные деньги.
Компания была зарегистрирована давно — в 2002 году. В 2022 году ООО потеряло 950 млн руб., в 2023-м — уже почти 1,5 млрд руб., а в прошлом году потери составили 1,1 млрд руб.
На родине за работу в РФ Louis Vuitton может получить не только штрафы, но и реальные уголовные сроки для сотрудников. При этом платить аренду и налог за собственные магазины приходится. У Louis Vuitton двухэтажный особняк площадью около 1,5 тыс. кв. м.
Модный дом Louis Vuitton принял решение не продлевать договор аренды с Центральным универсальным магазином (ЦУМ) в Москве. Договор между сторонами действовал до конца прошлого года.