Louis Vuitton не стал продлевать договор аренды с московским ЦУМом

Французский модный дом Louis Vuitton принял решение не продлевать договор аренды с Центральным универсальным магазином (ЦУМ) в Москве. Договор между сторонами действовал до конца прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на отчетность российской «дочки» люксового бренда.

Louis Vuitton, который три года назад принял решение о временном закрытии своих бутиков в России, на протяжении длительного периода времени занимал в ЦУМе около 504 кв. м. Однако в 2022 году снизил арендуемую площадь до 88 «квадратов».

Кроме того, французская компания освободила столичный офис на Большой Дмитровке, а также бутики в Сочи и Петербурге. При этом Louis Vuitton решил сохранить площади в торговом центре «Временах года» на Кутузовском проспекте и здание на Большой Дмитровке.

Ранее стало известно, что шведский бренд одежды H&M ликвидировал свое юридическое лицо в России. Пока остальные фирмы допускают возвращение в страну, шведская компания решила окончательно покинуть страну.