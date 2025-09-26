Ликсутов: в Москве растет производство в сфере машиностроения

Предприятия столицы, которые занимаются машиностроением, выпускают востребованную и критически значимую для города и страны продукцию. Так, в период с января по июль производители увеличили свой выпуск на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает предприятиям из отрасли машиностроения всестороннюю поддержку, благодаря которой компании модернизируют производство, внедряют новые технологии и в результате создают инновационную и востребованную заказчиками продукцию», — уточнил Ликсутов.

В частности, за первые 7 месяцев текущего года производство лифтов выросло на 16,5%, а выпуск подъемников, пневматических и других конвейеров непрерывного действия увеличился в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В Москве работает более 260 предприятий машиностроительного сектора. Компании выпускают станки, лифты, конвейеры, а также другую востребованную на рынке продукцию. Так, с января по июль компании отгрузили на 10,6% больше машин и оборудования общего назначения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило более 38 млрд рублей», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Карачаровский механический завод (КМЗ) запустил в производство инновационные лифты с умными зеркалами. При помощи новинки пассажиры могут оперативно получать полезную информацию и инструкции по пользованию вертикальным транспортом.

На Щербинском лифтостроительном заводе было запущено серийное производство безредукторных лебедок на новой сборочной линии. Они компактнее и легче редукторных аналогов, экономят пространство и позволяют отказаться от строительства дополнительных технических этажей.

ГК «Каллисто» является одним из крупнейших российских разработчиков и поставщиков собственных решений в области производства оборудования и создания ПО для маркировки и контроля качества продукции.

«Мы долго работали над этой задачей, поскольку понимали — цветные крышки — это не просто эстетика, а уникальность продукта, способ выделиться на полке и создать эмоциональную связь с потребителем. Наша технология позволяет брендам реализовать любые дизайнерские решения и маркетинговые задачи почти без компромиссов в области обязательной маркировки», — резюмировал генеральный директор Павел Булгаков.

Способ гарантирует стабильную читаемость на всех этапах — от производства до конечного потребителя, что снижает уровень брака и расходы для производства.