Лифт подмосковного завода стал серебряным призером национальной премии

Подмосковное предприятие «СЛЗ» («Серпуховский лифтостроительный завод», входит в ГК «Садовое кольцо») стало лауреатом национальной премии «Лучший промышленный дизайн». Инновационная кабина лифта, созданная совместно со студией Артемия Лебедева, заняла второе место в народном голосовании в категории «Лучший дизайн транспортных средств», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Я очень рад, что нам удалось поучаствовать в проекте создания этого лифта. Получилась невероятная красота. Мы сделали все, что хотели сделать: ни в чем себе не отказывали. Жду, когда во всех ЖК нашей необъятной Родины появятся наши лифты из Серпухова. Дизайн спасет мир!» — прокомментировал Артемий Лебедев.

Инновационный лифт, разработанный совместно со студией Артемия Лебедева, управляется искусственным интеллектом и технологиями интернета вещей (IoT). Кабина оборудована интерактивным зеркалом, которое дает сводку о погоде, делает комплименты и поздравляет с праздниками, а эргономичный поручень, дополненный крючками для сумок и зонтов, играет роль полноценного сиденья.

«После проведенной модернизации производства СЛЗ стал суперсовременным предприятием. Совместно со студией Артемия Лебедева мы фактически придумали, каким должен быть лифт бизнес-класса: на стыке искусства и технологий. Многие решения оказались настолько удачными, что компания решила их запатентовать. Система освещения, например, строится на максимально адаптивной подсветке кабины — цветовая гамма меняется в зависимости от архитектуры здания и потребностей пассажиров, а также выполняет роль дополнительной навигации. Движением лифта можно управлять со смартфона», — рассказал управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.

Премия «Лучший промышленный дизайн» была создана летом прошлого года при поддержке Минпромторга и министерства культуры, а в этом году ей присвоен национальный статус. Поддержать понравившийся проект на конкурсе мог любой желающий — на официальном сайте премии проводилось народное голосование, в котором приняли участие более полумиллиона человек. Свои проекты на конкурс представили предприятия из 49 регионов России. Конкурсантов оценивали в 13 категориях, таких как: дизайн промышленного оборудования, дизайн предметов обихода и городских пространств, коммуникационный дизайн и других.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.