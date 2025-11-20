Лазер от подмосковной компании зарегистрирован в реестре Минпромторга России

Еще один лазер производства компании VPG LaserONE (ООО «ВПГ Лазеруан», ex. ООО НТО «ИРЭ-Полюс») — крупнейшего в России и Восточной Европе разработчика и производителя лазерной техники, пополнил реестр российской промышленной продукции. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Лазеры серии YLS — это мощные иттербиевые волоконные лазеры, созданные для решения самых сложных промышленных задач. Оборудование предназначено для высокоточной резки, сварки и обработки широкого спектра материалов, включая высокоотражающие цветные металлы, такие как медь и алюминий.

Лазер рассчитан на интенсивную круглосуточную работу. Управление возможно по цифровым и аналоговым интерфейсам с собственным программным обеспечением.

Компания ООО «ВПГ Лазеруан» — лидер в сфере производства лазерной и волоконной техники, крупнейший производитель лазеров для всех сфер промышленности, науки и медицины. В реестр российской промышленной продукции Минпромторга России внесены уже более 50 продуктов компании.

Узнать больше о мерах поддержки предпринимателей в Московской области можно на инвестиционном портале. Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в регионе можно на инвесткарте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.