Курс юаня на Московской бирже впервые за год упал ниже 12 рублей

Курс юаня на Мосбирже опустился ниже отметки 12 рублей. Это произошло впервые с 29 июня 2023 года, сообщает ТАСС.

По данным валютных торгов, юань сокращался на 1,91% до 11,9925 рубля. Позже валюта ускорила снижение и располагалась на уровне 11,896 рубля.

К 11:14 по московскому времени юань замедлил снижение. На тот момент он составил 11,9895 рубля.

13 июня торги на Мосбирже начались в штатном режиме и в соответствии с регламентом. При этом иностранная валюта на клиентских расчетных кодах затронута не была.

Из-за введенных санкций с четверга торги долларами и евро прекращены.