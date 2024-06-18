Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 11,5 рубля впервые с 8 июня

Впервые с 8 июня этого года курс юаня на Московской бирже опускался ниже 11,5 рубля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

К 18:20 по московскому времени юань опустился до 11,496 рубля. Через пять минут китайская валюта находилась на отметке 11,516 рубля.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко отметил, что, учитывая санкции против Мосбиржи, торговля юанем в России теперь зависит от крупных китайских банков.

О том, каким будет курс юаня летом 2024 года и какие шаги предпринять населению с китайской валютой, читайте в материале РИАМО.