Эксперт Тимошенко: курс юаня к рублю на текущей неделе будет 12-12,3

Учитывая санкции против Мосбиржи, торговля юанем в России теперь зависит от крупных китайских банков. Если они откажутся сотрудничать, то продавать и покупать китайскую валюту можно будет посредством уполномоченных банков, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По его мнению, способны добавить оптимизма российскому валютному рынку, в частности курсу китайского юаня, новости о рекордных по объему продажах российским регулятором юаней через валютный своп.

«В свете событий с Московской биржей дальнейшая судьба торговли юанем в России будет зависеть, в том числе, и от решений крупных китайских банков. И в случае их отказа от сотрудничества с Мосбиржей купля-продажа китайской валюты будет возможна с помощью уполномоченных банков», — считает эксперт.

Укрепить курс российской валюты в паре рубль-юань способно повышение продаж юаня на фоне волнений из-за возможных перспектив с перебоями в торговле с китайской валютой из-за недавних санкций против биржи РФ. Между тем не на стороне курса китайского юаня — обсуждение прогнозов по снижению объемов переработки нефти в Китае, заявил Тимошенко.

При этом в качестве поддержки юаню могут выступить новости о повышении Всемирным банком прогноза роста ВВП Китая на 2024 год до 4,8% на фоне относительно высокого уровня китайской деловой активности.

Торговый диапазон с 17 по 21 июня — 12-12,3 рубля, прогнозирует Тимошенко.