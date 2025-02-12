Курс евро опустился ниже 98 рублей

Курс евро на Forex опустился ниже 98 рублей

Курс евро на Forex опустился ниже 98 рублей. После 11:00 по московскому времени валюта торговалась по 97,5 рубля на межбанковском рынке, следует из данных торгов.

12 февраля курс доллара также упал ниже 94 рублей. На межбанке американская нацвалюта в моменте торговалась по 93,67 рубля.

Центробанк РФ устанавливал следующие курсы иностранных валют на 12 декабря: евро — 99,1953 рубля, доллар — 95,8024 рубля, юань — 13,0258 рубля.

На днях в банке «Русский стандарт» рассказывали РИАМО, что, по их оценкам, доллар будет торговаться по 97-99 рублей на неделе с 10 по 14 февраля.

Ранее ряд экспертов допускал, что с приходом весны доллар может подорожать до 100-105 рублей.

