Эксперты спрогнозировали изменения валютных курсов в феврале

На открытии торгов в феврале курс юаня на Московской бирже вырос до 13,4 рубля, тогда как доллар и евро остались почти без изменений, составив около 98,6 и 102,1 рубля соответственно. Эксперты уверены, что поддержку рублю окажут внешнеэкономические факторы, высокая ключевая ставка Центробанка и оптимизм инвесторов в связи с возможными переговорами между Россией и США, сообщает RT .

Однако не исключены риски давления на рубль из-за новых западных санкций. В январе российская валюта значительно укрепилась: юань подешевел на 2,6%, доллар — на 10,1%, а евро — на 10,4%. Аналитики отметили, что геополитические события, такие как возможное начало мирных переговоров по Украине, могут поддержать рубль.

Тем не менее, с введением новых санкций против энергетического сектора России к середине февраля рубль может потерять позиции. В то же время, благодаря снижению импорта и празднованию Нового года в Китае, спрос на иностранную валюту в России временно ослаб, что также способствует укреплению рубля.

«Поступление валюты от экспорта идет с временным лагом, кроме того, лицензии на завершение поставок по прежним схемам еще не закончились. Так что просадка валютной выручки от снижения экспорта будет ощущаться ближе к весне», — пояснил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Федоров.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов добавил, что новые санкции от Евросоюза могут оказать дополнительное давление на рубль. В данный момент обсуждается 16-й пакет ограничений, который может включать запреты на поставки алюминия, отказ от сжиженного природного газа и отключение ряда российских банков от SWIFT. Однако есть вероятность, что европейские страны увеличат импорт СПГ из России, чтобы запастись им до введения полного эмбарго, как это было в 2022 году с нефтепродуктами. Если экспорт других товаров не сократится, это будет позитивным фактором для рубля, хотя в феврале ожидается снижение объемов экспорта.

Жесткая денежно-кредитная политика также поддерживает рубль: Центральный банк удерживает ключевую ставку на уровне 21%, что делает кредиты дорогими и снижает спрос на иностранную валюту. Это приводит к увеличению притока средств на рублевые депозиты и росту интереса к рублю.

В результате эксперты не прогнозируют резких колебаний курсов в ближайший месяц, ожидая, что доллар будет стоить 97—103 рубля, евро — 101—106 рублей, а юань — 13,4—14 рублей. Однако весной возможен рост курсов, и доллар может подорожать до 100—105 рублей.