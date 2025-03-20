Курс доллара вырос почти до 85 рублей

Курс американского доллара на международном рынке Forex вырос почти до 85 рублей. На 13:03 по московскому времени курс американской валюты составлял 84,43 рубля, следует из данных торгов.

На 20 марта ЦБ повысил официальный курс доллара на 1,66%. Некоторые аналитики предполагали, что после официального разговора президентов РФ И США Владимира Путина и Дональда Трампа стоило ждать ослабления рубля.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что процесс укрепления рубля по отношению к доллару в скором времени завершится. По его словам, прогноз сейчас — дело неблагодарное.

Ранее валюта Турции рухнула до исторического минимума. Во вторник курс доллара к лире (USD/TRY) на международном рынке «Форекс» впервые в истории стал выше 38 лир.