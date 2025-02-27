Курс доллара в ходе торгов превысил 88 рублей

сегодня в 10:16

В ходе внебиржевых торгов к 10:00 четверга курс доллара составил 88,113 рубля (+1,65%). В том числе поднялись евро и юань, следует из данных торгов.

Курс евро к 10:00 по московскому времени составил 92,009 (+1,03%), а юаня — 12,102 (+1,31%).

Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин отмечал, что курс рубля может стабилизироваться естественным путем — посредством нормализации торгового баланса.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что доллар весной не откатится к отметке выше 90 руб., если на российскую валюту не окажут давление неблагоприятные факторы.