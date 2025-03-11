Курс доллара США на Forex упал ниже 85 рублей впервые с 7 августа

Курс доллара на международном рынке Forex упал ниже 85 рублей. Это произошло впервые с 7 августа 2024 года. На 16:12 по московскому времени американская валюта снижалась на 3,08% — до 84,9252 рубля, сообщает РБК .

В это же время на российском межбанковском рынке доллар терял 3,01% — снижался до 85 рублей. Аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев отметил, что важную роль в укреплении национальной валюты играет рост котировок ОФЗ. Он привлекает иностранных инвесторов.

«Для покупки рублевых облигаций зарубежные участники рынка конвертируют валюту в рубли, увеличивая предложение валюты на рынке», — заявил эксперт.

Рублю оказывает дополнительную поддержку рост чистых продаж зарубежной валюты российскими экспортерами. В феврале они увеличились на 25% по сравнению с январем.

Ранее директор корпоративного блока ББР Банка Александр Киселев заявил, что геополитика оказывает очень серьезное влияние на колебания курса доллара к рублю в марте. Отношения между Россией и США сильно влияют на динамику валютного курса.