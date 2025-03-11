Финансист Киселев дал прогноз курса доллара на второй квартал 2025 года

Во втором квартале курс доллара достигнет 95 рублей с тенденцией на рост

Геополитика оказывает очень серьезное влияние на колебания курса доллара к рублю в марте. Отношения между Россией и США сильно влияют на динамику валютного курса, сообщил РИАМО директор корпоративного блока ББР Банка Александр Киселев.

«Прогнозирование краткосрочных колебаний курса валют представляется затруднительным, поскольку они в значительной степени подвержены влиянию геополитических новостей. События, связанные с международной обстановкой, в частности, с отношениями между Россией и США, могут оказывать заметное влияние на динамику курса», — отметил эксперт.

В числе экономических факторов, оказывающих давление на рубль, можно отметить динамику цен на нефть, состояние платежного баланса и ситуацию с бюджетными расходами, добавил Киселев.

«С экономической точки зрения, возможно постепенное движение курса доллара к уровням, близким к 95 рублям во втором квартале, с сохранением тенденции к росту ко второй половине года. Что касается марта, то ориентировочный диапазон курса может составлять 90-91 рубль», — спрогнозировал финансист.