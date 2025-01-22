Курс доллара опустился ниже 99 рублей

В среду утром курс американской валюты на российском межбанковском рынке обвалился ниже 99 рублей, сообщает «Финам» .

По данным на 09:35, доллар подешевел на Межбанке до 98,78 рубля, потеряв в цене 0,72%.

Ранее Банк России установил на 22 января курс доллара на отметке 99,9282 рубля. Это на 2 рубля и 2 копейки ниже предыдущего показателя.

Ранее экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе заявила, что в текущих условиях значительного ослабления рубля не ожидается. Российская валюта может планомерно ослабевать в 2025 году с возможными резкими движениями.