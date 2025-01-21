Экономист рассказала, возможно ли резкое падение курса рубля в 2025 году

На курс рубля в текущий момент в большинство своем влияют санкции и динамика экспорта-импорта, сообщила РИАМО экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

По ее словам, Санкции затрагивают либо экспорт, то есть ограничивают вывоз товаров из России за рубеж, либо импорт — ограничивают ввоз товаров в Россию.

Последние санкции США были направлены на экспорт российского нефтегаза, но не оказали значительного влияния, как, например, санкции против Газпромбанка. Инаугурация американского президента также не является столь значительным событием для рубля, добавила экономист.

«Поэтому в текущих условиях не ожидаем значительного ослабления рубля сейчас. Рубль будет планомерно ослабевать в 2025 году с возможными резкими движениями. Например, если свежий пакет санкций ЕС как-либо ограничит приток валюты в Россию», — считает Гогаладзе.